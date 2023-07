Seagen: Analysten sehen Kurspotential von +14,60% - Aktuelles Kursziel bei 200,09 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Seagen-Aktie eine negative Entwicklung um -0,19%. In der vergangenen Woche belief sich das Minus auf insgesamt -1,06%, was den Markt pessimistisch stimmt.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 200,09 EUR und bietet damit ein Potenzial von +14,60%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

2 Analysten empfehlen einen Kauf und weitere 4 setzen die Aktie auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält Seagen von 14 Analysten. Der Anteil der optimistischen Experten liegt somit insgesamt bei +30%.

Zur Ergänzung dient das bewährte Guru-Rating mit einem Wert von 3,40.