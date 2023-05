Seagen: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 207,70 EUR

Die Aktie von Seagen hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend verzeichnet. Gestern betrug die Kursentwicklung -0,49%, was sich auf eine Woche mit einem Plus von +0,07% summiert. Trotz dieser Entwicklung sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 207,70 EUR liegt.

• Die Aktie von Seagen hatte gestern eine Kursentwicklung von -0,49%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 207,70 EUR

• Derzeit halten 15 Experten die Bewertung “halten”

Sollten die Prognosen der Analysten eintreffen und das Kursziel erreicht werden, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +15,07% eröffnen. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere optimistisch bleiben und sie zum Kauf raten, sehen sich insgesamt jedoch eher wenige Experten dazu imstande zu einer klaren Empfehlung zu...