Seagen: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +8,79% - 209,63 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die jüngsten Handelstage waren für Seagen mit einer neutralen Kursentwicklung geprägt. Gestern verzeichnete das Pharmaunternehmen am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,70%. In der vergangenen Woche ergab sich jedoch ein leicht positives Resultat in Höhe von +0,28%. Laut Einschätzung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 209,63 EUR und somit ein Potenzial von +8,79%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42.

Insgesamt sind zwei Analysten sehr optimistisch bezüglich Seagens Wertentwicklung und bewerten sie als starken Kauf. Vier weitere Expertinnen und Experten sehen in dem Unternehmen ebenfalls eine Kaufempfehlung – allerdings weniger euphorisch. Eine neutrale Bewertung erhält es aus Sicht von dreizehn weiterer Analystinnen und Analysten.

Übrigens: Das positive Bild wird durch den...