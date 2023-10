Seagen: Analyse zeigt Kurspotenzial um +3,53% - Kursziel 211,61 EUR

Am gestrigen Handelstag zeigte die Aktie von Seagen eine erfreuliche Entwicklung mit einem Plus von +1,24%. Die vergangene Handelswoche konnte sogar ein Plus von +1,71% verzeichnen. Eine positive Stimmung am Markt lässt sich somit beobachten.

Laut den Einschätzungen der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Seagen bei 211,61 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich damit ein Kurspotenzial von +3,53%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und sehen die Bewertung kritisch.

Aktuell empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Weitere 13 Experten halten eine neutrale Positionierung (“halten”). Insgesamt gesehen sind jedoch immer noch mehr als 31 Prozent aller analysierenden Experten optimistisch eingestellt.

Somit bleibt auch das Guru-Rating von...