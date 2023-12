Seagen Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Seagen: Anleger-Stimmung neutral, trotz positiver Bewertung in sozialen Medien

Die Anleger-Stimmung für Seagen war in den letzten zwei Wochen trotz positiver Bewertungen in sozialen Medien eher neutral. Dies ergab eine Auswertung von Kommentaren und Diskussionen, die von unserer Redaktion durchgeführt wurde. Obwohl überwiegend private Nutzer in sozialen Medien den Wert positiv bewerteten, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei schlussendlich 7 Schlecht-Signale identifiziert wurden. Basierend auf dieser Auswertung wird daher eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seagen-Aktie zeigt eine Überverkauftheit an. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 1, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 22,53 eine Überverkauftheit an, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Seagen basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls positive Werte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Seagen-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 203,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 228,74 USD weicht somit um +12,67 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Seagen-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Analysten haben die Seagen-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 12 Gut-Einstufungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Allerdings wird die erwartete Kursentwicklung von -20,9 Prozent als "Schlecht" eingestuft, da das Kursziel im Mittel bei 180,92 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 228,74 USD verläuft. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Seagen.