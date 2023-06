Seagen: Aktie unterbewertet - Mittelfristiges Kursziel bei 206,50 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Seagen-Aktie leicht an Wert und verbuchte eine negative Tagesperformance von -0,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Abschlag von insgesamt -0,34%. Die Marktstimmung bewegt sich momentan auf einem neutralen Niveau.

Doch wie schätzen Analysten die Entwicklung der Seagen-Aktie ein? Das mittelfristige Kursziel liegt bei 206,50 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, hätten Investoren ein Potenzial von +14,34%.

Zwei Experten empfehlen aktuell sogar einen Kauf der Aktie. Drei weitere Analysten zeigen sich optimistisch und raten ebenfalls zum Kauf. Hingegen sprechen 15 Fachleute lediglich eine Halteempfehlung aus.

Das Guru-Rating verbesserte sich im Vergleich zur vorherigen Bewertung auf 3,35 Punkte.

Die Bankanalysten sehen in Seagen somit großes Potenzial und setzen auf steigende...