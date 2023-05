Seagen-Aktie laut Analysten nicht richtig bewertet - Kursziel bei 205,76 EUR

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Seagen um +0,53%. In der vergangenen Handelswoche lag das Ergebnis bei insgesamt +3,57%, wodurch eine positive Marktstimmung zum Ausdruck kommt. Die Bankanalysten sind sich einig: Derzeit ist die Aktie von Seagen stark unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt dabei bei 205,76 EUR und eröffnet Investoren damit ein Potenzial in Höhe von +14,57%.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktien sowie drei weitere optimistische Experten. Weitgehend neutral haben sich 15 weitere Fachleute positioniert und vergeben hierbei das Rating “halten”. Demnach liegt der Anteil an zuversichtlichen Analysten aktuell bei +25%.

Zusammenfassend zeigt sich also eine starke Unterbewertung der Seagen-Aktie mit positiven Tendenzen in Bezug auf die Marktentwicklung sowie dem Guru-Rating...