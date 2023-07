Seagen: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 204,21 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Seagen-Aktie am Finanzmarkt leicht nachgegeben und eine negative Entwicklung von -1,08% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen ebenfalls einen leichten Abwärtstrend (-0,80%). Dennoch geben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 204,21 EUR an – eine Chance für Investoren auf ein Plus von +15,76%.

Aktuell teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung. Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie optimistisch bewerten (“Kauf”), sehen 15 weitere Bankanalytiker “halten”. Insgesamt sind jedoch immerhin noch +25% der Expertise positiv eingestellt.

In einem bewährten Trend-Indikator schneidet Seagen aktuell mit einem Guru-Rating von 3,35 ab (gleichbleibend zum Vormonat).