Seagate Technology-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Diskussionen rund um Seagate auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Seagate sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Seagate aktuell bei 65,13 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", insofern der Aktienkurs selbst bei 82,63 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +26,87 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 72,33 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Seagate-Aktie der aktuellen Differenz von +14,24 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Seagate eine Rendite von 4,21 Prozent auf, was 11647,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11651. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung erhielt Seagate in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Seagate vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (69,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -16,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 82,63 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. Seagate erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.