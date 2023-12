Seagate Technology Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Für Seagate liegen Analysteneinschätzungen vor, die im Schnitt ein "Gut"-Rating ergeben. Aus den letzten zwölf Monaten stammen 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 69,33 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 84,28 USD eine potenzielle negative Entwicklung von -17,73 Prozent bedeuten würde, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Seagate-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse der Seagate-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 65,43 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 84,28 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +28,81 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von +14,71 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Seagate-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über Seagate. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Seagate eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Die Stimmungsanalyse und die Häufung von Kaufsignalen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung, daher erhält Seagate hier ebenfalls ein "Gut"-Rating.