Seafarms Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Seafarms wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die meisten Diskussionen drehten sich um neutrale Themen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anlegerstimmung als "neutral" einzustufen ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Seafarms liegt derzeit bei 0,01 AUD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,005 AUD lag, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 0,01 AUD und einer Differenz von -50 Prozent "schlecht" ab. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich Seafarms über einen längeren Zeitraum betrachtet als neutral. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu der Einschätzung als "neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Seafarms liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Seafarms-Aktie als "neutral" auf technischer Ebene.