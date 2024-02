Seafarer Exploration Corp Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Seafarer Exploration in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Seafarer Exploration wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Seafarer Exploration-Aktie weist einen Wert von 28 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (25,32) zeigt, dass auch hier die Überverkauft-Situation vorliegt, wodurch die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Seafarer Exploration.

Unsere Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird Seafarer Exploration hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Seafarer Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs (0,009 USD) weicht somit um -10 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 0,01 USD und einem letzten Schlusskurs, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Seafarer Exploration-Aktie auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.