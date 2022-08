Seadronix stellt auf einer globalen maritimen Ausstellung das neue NAVISS für intelligente Schiffe vor

Ulsan, Südkorea (ots/PRNewswire) -Seadronix Corp., ein führender Entwickler von KI-gestützten Lösungen für die intelligente Schiffsnavigation und den Hafenbetrieb, hat angekündigt, dass es im kommenden September auf der SMM 2022 (Maritime and Technology Fair & Exhibition in Hamburg, Deutschland, 6. bis 9. September) einen neuen Dienst einführen wird. Seadronix ist auch Mitglied des Born2Global Centre (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3632831-1&h=1827414437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3632831-1%26h%3D3407185590%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.born2global.com%252F%26a%3DBorn2Global%2BCentre&a=Born2Global+Centre) in Korea.Die SMM, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, ist mit mehr als 2.200 teilnehmenden Unternehmen aus über 100 Ländern eine der weltweit größten Messen für Schiffbau und Meerestechnik. Seadronix wird auf der Veranstaltung sein „KI-basiertes Navigationsüberwachungssystem" (NAVISS) und sein „KI-basiertes Anlegeüberwachungssystem" (AVISS) ausstellen. Die Weltpremiere von NAVISS 1.0 mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und fortschrittlicher KI-Technologie wird voraussichtlich europäische Reeder und Reedereien anlocken, die großes Interesse an autonomen Schiffen haben.NAVISS ist eine Navigationsassistenzlösung für Schiffe in Küstengebieten und engen Kanälen. Das System verbessert das Situationsbewusstsein des Piloten und Navigators an Bord, indem es eine 360-Grad-Rundumsicht, die Erkennung von Objekten in der Umgebung und Kollisionswarnungen in Echtzeit auf dem Brückenmonitor bietet. Die sofortige Erkennung von Objekten in der Nähe, wie kleinen Booten und sogar Menschen, wurde durch die fortschrittliche KI-Technologie von Seadronix ermöglicht.Nach erfolgreicher Validierung durch große koreanische Schifffahrts- und Schwerindustrieunternehmen befindet sich NAVISS derzeit in der Endphase des Prozesses, um auf nationalen Spezialschiffen installiert zu werden. Auch weltweit tätige Schiffsbauer und Reedereien haben sich mit Produktanfragen an das Unternehmen gewandt. NAVISS 1.0 soll nach seiner Vorstellung auf der Messe im nächsten Jahr auf den Markt kommen.Seadronix wird auch AVISS ausstellen, eine Lösung für Anlegehilfe und Hafenbetrieb. Es liefert Echtzeit-Situationsinformationen, wie z. B. die verbleibende Entfernung zum Liegeplatz und die Annäherungsgeschwindigkeit, sowie eine Rundum-Ansicht über den AVISS-Webdienst. Der Dienst wird Nutzern wie Liegeplatzbetreibern (Hafenlotsen/Schleppern) und Hafenbetreibern (Häfen/Terminalbetreibern) zur Verfügung stehen.Der Hafen von Busan, der als sechstgrößter Hafen der Welt gilt, sowie die Häfen von Incheon und Ulsan haben AVISS eingeführt und nutzen es. Bis Ende dieses Jahres soll in Zusammenarbeit mit der Ulsan Port Authority (UPA) im Hafen von Ulsan ein umfangreiches Testfeld für AVISS geschaffen werden. In der ersten Hälfte des nächsten Jahres wird auch eine aktualisierte Version des AVISS-Dienstes mit zusätzlichen Funktionen auf den Markt kommen. Die Vorhersage der Anlegezeit und der durchschnittlichen Liegezeit pro Schiff wird zur Verbesserung der Effizienz des Hafenbetriebs bereitgestellt.Byeolteo Park, CEO, sagte: „Die Vorstellung von NAVISS auf dieser renommierten Messe ist eine große Chance für uns, den globalen Markt zu erschließen." Er fügte hinzu: „Als ein führendes KI-Unternehmen mit Lösungen für die autonome Navigation in Korea wird Seadronix auf der Messe die Exzellenz seiner KI-Technologie und innovativen Produkte präsentieren."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886779/NAVISS_Around_view_UI.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3632831-1&h=462965383&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3632831-1%26h%3D4261773735%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1886779%252FNAVISS_Around_view_UI.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1886779%252FNAVISS_Around_view_UI.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1886779%2FNAVISS_Around_view_UI.jpg)Pressekontakt:Born2Global Centre,ict@born2global.comOriginal-Content von: Born2Global Centre, übermittelt durch news aktuell