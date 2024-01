Seadrill Aktie: Ein handfester Grund

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung gegenüber Seadrill in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Seadrill-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder -verkauften Signale, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs führt daher zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Seadrill-Aktie bei 42,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 45,55 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD50 als auch der GD200 lassen aufgrund ihrer Abstände zu den aktuellen Kursen eine positive Bewertung zu, sodass insgesamt die Gesamtnote "Gut" vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über Seadrill beinhalten. Die positiven Themen rund um das Unternehmen haben ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung geführt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".