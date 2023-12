Seadrill Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Seadrill in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Gut" betrachtet wird.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung bezüglich Seadrill hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird Seadrill eine "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke zugesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass Seadrill überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Seadrill weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Seadrill-Aktie daher ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 41,59 USD für den Schlusskurs der Seadrill-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 46,66 USD, was einer Abweichung von +12,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 41,91 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Seadrill also eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.