Seadrill Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Seadrill-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,66 USD nur eine Abweichung von -0,72 Prozent aufweist. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 44,32 USD und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert (-3,75 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an acht Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Seadrill diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Seadrill weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers in diesem Bereich führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktivität in Bezug auf Seadrill unterdurchschnittlich ist und eine negative Stimmungsänderung identifiziert wurde. Daraus ergibt sich eine insgesamt negative Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds und der Diskussionsintensität.

Zusammenfassend ergibt sich für die Seadrill-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments, während das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität eher negativ ausfallen.