Seacor Marine Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger bei Seacor Marine ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal eine gute Bewertung für Seacor Marine abgegeben, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da in den letzten Wochen 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen ausgesprochen wurden. Zudem erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 30,87 Prozent, was ebenfalls als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine positive Bewertung hin, da der aktuelle Kurs mit +17,98 Prozent über dem GD200 liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Aktienkurs 2,93 Prozent über dem Durchschnitt aus 50 Tagen liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Seacor Marine-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Seacor Marine in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.