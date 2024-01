Seacor Marine Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Seacor Marine liegt aktuell bei 92,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50,06 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Seacor Marine-Aktie als "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Seacor Marine wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsveränderung zeigt jedoch einen negativen Trend, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Seacor Marine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,14 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,69 USD weicht um +4,94 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs (12,38 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Seacor Marine-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten erhält die Seacor Marine-Aktie die Einschätzung "Gut", basierend auf 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 17 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 45,42 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.