Seacor Marine Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Seacor Marine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,85 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 12,86 USD, was einem Unterschied von +8,52 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Gut"-Bewertungen führt. Insgesamt erhält die Seacor Marine-Aktie also eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Bereich Dividende schneidet Seacor Marine im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen mit einer Dividende von 0 % deutlich schlechter ab. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 19,82 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung für Seacor Marine ergibt insgesamt eine positive Bewertung, da überwiegend positive Empfehlungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 17 USD liegt, was einer erwarteten Kursentwicklung von 32,19 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung hinsichtlich der Seacor Marine-Aktie lassen auf eine erhöhte Aktivität im Netz und eine starke Diskussionsintensität schließen. Allerdings erfolgte eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Seacor Marine-Aktie, wobei positive Chartentwicklungen und Analystenempfehlungen von einer negativen Dividendenbewertung und einer gemischten Stimmungsanalyse begleitet werden.