Seacor Marine Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Unternehmen Seacor Marine weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie von Seacor Marine jedoch positiver bewertet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,52 USD liegt, was zu einer positiven Abweichung von 14,55 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält Seacor Marine also eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -2,03 Prozent. Zusammenfassend wird Seacor Marine basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Seacor Marine fällt ebenfalls positiv aus. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Aktuelle Bewertungen zeigen ebenfalls eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" für die Aktie und ein Kursziel von 17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 35,78 Prozent darstellt. Basierend auf der Bewertung von Analysten erhält die Aktie von Seacor Marine insgesamt die Einschätzung "Gut".

Abschließend zeigt auch der Relative Strength-Index (RSI) für Seacor Marine eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI liegt bei 32,92 und der RSI25 bei 47,28, was auf diesem Niveau ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt kann die Aktie von Seacor Marine also anhand verschiedener Analysen mit einem positiven Rating bewertet werden.