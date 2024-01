Seacor Marine Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen gab es bei Seacor Marine keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Seacor Marine-Aktie abgegeben, wovon 1 als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 49,65 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Seacor Marine eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Seacor Marine derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings wird das Unternehmen auf der 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 50,36 liegt.

Zusammenfassend erhält Seacor Marine daher gemäß unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung und den RSI.