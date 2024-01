Seacor Marine Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wenn es um das Unternehmen Seacor Marine geht. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten ergaben sich 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Seacor Marine, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Seacor Marine. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf Analystenmeinungen, liegt bei 17 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 45,42 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 11,69 USD. Daher erhält die Seacor Marine-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,17 % in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen Branche, weist Seacor Marine eine Dividendenrendite von 0 % auf. Diese niedrigere Ausschüttung führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Seacor Marine derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,14 USD, während der Kurs der Aktie bei 11,69 USD liegt, was einer Abweichung von +4,94 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,38 USD, was einer Abweichung von -5,57 Prozent entspricht, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".