Seacor Marine Aktie: Gut oder schlecht?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Seacor Marine wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seacor Marine-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 53,79 liegt, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Neutral"-Rating für Seacor Marine.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Seacor Marine bei 11,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,54 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund eines Abstands zum GD200 von -8,9 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,29 USD, was zu einem Abstand von -6,64 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Seacor Marine ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Anleger-Sentiment führt.