Seacoast Banking of Florida im Check!

Die Anleger-Stimmung für Seacoast Banking Of Florida wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Basis erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Seacoast Banking Of Florida-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (52,7), und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Seacoast Banking Of Florida.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) erscheint Seacoast Banking Of Florida aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,71 ergibt sich ein Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 134,91. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Seacoast Banking Of Florida-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.