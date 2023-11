Seacoast Banking of Florida Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Branchenvergleich Aktienkurs: Seacoast Banking Of Florida hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,72 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Finanzbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -6,15 Prozent, was bedeutet, dass Seacoast Banking Of Florida auch hier mit einer Rendite von 27,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Seacoast Banking Of Florida liegt bei 72,8, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 33,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Seacoast Banking Of Florida über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt wird Seacoast Banking Of Florida in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Dividende: Die Dividendenrendite vergleicht das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Seacoast Banking Of Florida weist eine Dividendenrendite von 3,32 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 5334,22, was zu einer Differenz von -5330,9 Prozent zur Seacoast Banking Of Florida-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.