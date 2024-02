Seacoast Banking of Florida Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Der RSI von Seacoast Banking Of Florida liegt bei 56,11, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen zur Seacoast Banking Of Florida. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen, da in den Kommentaren und Meinungen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Im Branchenvergleich hat Seacoast Banking Of Florida in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,2 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -17,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit 23,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seacoast Banking Of Florida beträgt 16, während vergleichbare Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.