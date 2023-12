Seacoast Banking of Florida Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Seacoast Banking Of Florida hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,74 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,1 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Seacoast Banking Of Florida mit 8,84 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Seacoast Banking Of Florida als Neutral-Titel eingestuft wird, basierend auf Werten von 50,83 für RSI7 und 21,84 für RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Seacoast Banking Of Florida-Aktie mit einem Wert von 28,75 USD bewertet, was einer Entfernung von +25,11 Prozent vom GD200 (22,98 USD) entspricht, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 23,93 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt, da der Abstand +20,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Seacoast Banking Of Florida-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.