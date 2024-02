Seacoast Banking of Florida Aktie: Eine neue Chance!

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass die Seacoast Banking Of Florida-Aktie insgesamt positiv bewertet wird. Von 3 Analysten erhielt sie 2 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral"-Einstufung und keine "Schlecht"-Einstufung. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Die Kursziele der Analysten ergeben im Durchschnitt einen Wert von 27,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 8,06 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 25,45 USD. Somit lautet die Empfehlung "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 31,74 Punkten und der RSI25 bei 58,58 Punkten. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über die Seacoast Banking Of Florida-Aktie. Anleger äußerten sich an sechs Tagen positiv und an drei Tagen neutral. Auch aktuell dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Aktie führt. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.