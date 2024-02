Seabridge Gold Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. In Bezug auf Seabridge Gold wird der RSI für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 89,88 Punkten, was darauf hinweist, dass die Seabridge Gold-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,25, was darauf hindeutet, dass Seabridge Gold weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Seabridge Gold daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurden die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bei der Bewertung von Seabridge Gold als eher neutral eingestuft. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", obwohl 6 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Seabridge Gold insgesamt als "Gut", da 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für Seabridge Gold liegt im Durchschnitt bei 25 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 96,08 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Seabridge Gold-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt in beiden Fällen deutlich unter dem jeweiligen Durchschnitt, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. In Summe wird Seabridge Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.