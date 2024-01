Seabridge Gold Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analyse der Aktie von Seabridge Gold zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, 1 als "Gut" eingestuft wurden, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 25 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 70,65 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 14,65 CAD. Insgesamt erhalten die Analysten Seabridge Gold also eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Seabridge Gold im letzten Jahr eine Rendite von 7,01 Prozent erzielt, was 18,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt im Durchschnitt -11,4 Prozent, und Seabridge Gold übertrifft diesen Wert um 18,41 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Seabridge Gold als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Seabridge Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,56 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,65 CAD, was einer Abweichung von -11,53 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt. Somit erhält Seabridge Gold insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.