Seabridge Gold Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Seabridge Gold-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 15,76 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 17,83 CAD liegt, was einer Abweichung von +13,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,61 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+14,22 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Seabridge Gold-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich jedoch eine gemischte Bewertung. In den vergangenen zwei Wochen zeigten sich in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft, wobei die Redaktion auch 7 negative Signale herausgefiltert hat und somit eine "Schlecht"-Empfehlung ausspricht.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt keine eindeutige Tendenz. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,74 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating.

Schließlich wird auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung und die Sentiment- und Buzz-Analyse eine gemischte Bewertung der Seabridge Gold-Aktie, die als "Gut", "Neutral" und "Schlecht" eingestuft wird.