Seabridge Gold Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Seabridge Gold-Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der Aktienkurs ging mit einem Abstand von -1,87 Prozent aus dem Handel, was der GD200-Linie von 16,6 CAD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 15,86 CAD, was einer Differenz von +2,71 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -3,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher erhält Seabridge Gold in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für Seabridge Gold bei 50,99 bzw. 48,63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führte. Ebenso wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Seabridge Gold-Aktie ein "Gut"-Rating.