Seaboard-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs des Unternehmens Seaboard wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor als deutlich unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von -14,38 Prozent liegt Seaboard mehr als 50 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -1,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, schneidet Seaboard mit einer Rendite von 12,65 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Seaboard. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab jedoch, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Seaboard-Aktie aktuell bei 3564,31 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 3233,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,27 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -5,85 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Seaboard liegt bei 49,93, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Index.