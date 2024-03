Seaboard Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Seaboard hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,38 Prozent erzielt, was 45,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30,92 Prozent liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,85 Prozent, und Seaboard liegt aktuell 10,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Seaboard war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur einem Tag mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bei Seaboard wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Seaboard bei 72,04, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 68, was auf eine neutrale Position hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für den RSI.