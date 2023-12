Seaboard Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Seaboard-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3670,96 USD, während der aktuelle Kurs bei 3570,1 USD liegt, was einer Abweichung von -2,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3549,84 USD zeigt eine Abweichung von +0,57 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat die Seaboard-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,97 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien in dieser Branche um -12,14 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite von Seaboard jedoch 158,74 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv waren. Allerdings haben sich in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen in den Diskussionen gezeigt, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Seaboard-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 65, was weder "überkauft" noch "überverkauft" bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt der RSI einen Wert von 47,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung der Seaboard-Aktie.