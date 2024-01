Seaboard Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die soziale Plattform von Seaboard untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen rund um Seaboard behandelt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung bezüglich Seaboard als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Seaboard bei -6,17 Prozent, was mehr als 164 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,46 Prozent, während Seaboard mit 5,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Seaboard wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Seaboard derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3664,93 USD, während der Kurs der Aktie (3615,23 USD) um -1,36 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 3567,26 USD, was einer Abweichung von +1,34 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Zeitraum das Rating "Neutral".

