Seaboard Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Seaboard verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 90,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Seaboard überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 58,19, was bedeutet, dass Seaboard weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Seaboard im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,14 Prozent erzielt, was 31,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22,09 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -16,71 Prozent, und Seaboard liegt aktuell 7,57 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien von Seaboard zeigt die Anzahl der Beiträge eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Seaboard hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Seaboard bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend betrachtet beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Seaboard auf 3626,21 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3459,51 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3594,17 USD, wodurch die Aktie mit -3,75 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Seaboard daher mit der Gesamtnote "Neutral" bewertet.