Seaboard Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seaboard-Aktie weist eine überverkaufte Situation auf und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu zeigt der RSI25 einen neutralen Wert, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, sowohl auf 200-Tage-Basis als auch auf 50-Tage-Basis. Die Anlegerstimmung war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es in letzter Zeit eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erfährt zudem eine abnehmende Aufmerksamkeit, was sich ebenfalls negativ auf das Rating auswirkt.

