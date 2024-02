Seabird Explor Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Seabird Exploration betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 48,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 59,82, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Seabird Exploration überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "guten" Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Dadurch erhält die Seabird Exploration-Aktie ein "neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Seabird Exploration bei 4,67 NOK, während der aktuelle Kurs bei 4,59 NOK liegt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einem "neutralen" Gesamtrating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Seabird Exploration-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Stimmungsbarometers.