Sea wird immer uninteressanter …

Die Analystenmeinung zur Sea-Aktie ist langfristig gesehen positiv. Von insgesamt 5 Bewertungen, gibt es 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 91,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 137,91 Prozent erzielen könnte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sea lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,56, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".