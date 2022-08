Sea Limited erneut 14 % im Minus: 1 Schritt in die falsche Richtung, 2 in die richtige!

Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) bricht erneut am Dienstag dieser Woche ein. Der Grund ist relativ einfach erklärt: Das Management hat neue Zahlen vorgelegt, die den Investoren offensichtlich nicht gefallen haben. Ein Minus von 14 % zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe, skizziert das Dilemma.

Wenn ich das Zahlenwerk zusammenfassen müsste, so würde ich sagen: Sea Limited geht an einer Stelle in die falsche Richtung. An zwei Fronten läuft es jedoch bedeutend besser und sehr zukunftsorientiert. Schauen wir uns das einmal etwas näher an.

Sea Limited: Licht und Schatten

Auf Sicht des Gesamtkonzerns konnte Sea Limited ein Umsatzwachstum von 29 % auf 2,9 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal vorweisen. Das operative Ergebnis lag bei 1,1 Mrd. US-Dollar, wobei der Nettoverlust erneut 931 Mio. US-Dollar betrug. Die Investoren verzeihen vermutlich auch nicht, dass der Wert unterm Strich so hoch ausfiel.

Aber auch im Gaming-Segment Garena gibt es gewisse Entwicklungen, die dem Markt nicht gefallen haben dürften. Der Umsatz sank von 1,0 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal auf 900,3 Mio. US-Dollar. Ein Minus deutet auf einen Schrumpfkurs hin. Zwar hat das Management diese Möglichkeiten im Vorfeld thematisiert. Aber auch das bereinigte EBITDA ist aufgrund der schwächeren Gesamtentwicklung von über 700 Mio. US-Dollar auf 333 Mio. US-Dollar gefallen. Das schwache Nettoergebnis und die Garena-Entwicklung mache ich für diese Kursschwäche primär verantwortlich.

Besser lief es im E-Commerce und der Kernplattform Shopee. Sea Limited weist hier ein klares, deutliches Umsatzwachstum von 51,4 % im Jahresvergleich auf 1,7 Mrd. US-Dollar aus. Trotzdem ist dieser Geschäftsbereich auch nicht profitabel, was ein bereinigtes EBITDA von -648 Mio. US-Dollar deutlich darstellt. Aber die Gesamttendenz stimmt und deutet auf Wachstum hin.

Ein weiteres Highlight bei Sea Limited ist außerdem der digitale Zahlungsdienstleister. Sea Money wuchs umsatzseitig um 214 % auf 279 Mio. US-Dollar. Auch hier ist das bereinigte EBITDA noch mit 115 Mio. US-Dollar in den roten Zahlen. Aber in der Gesamttendenz erkennen wir, dass der Konzern einen starken E-Commerce-Arm und zumindest einen soliden Finger im Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen besitzt.

Das ist die Zukunft

Bei der Aktie von Sea Limited ist das für mich die Zukunft. Garena mag konsequent ein Teil der eigentlichen Erfolgsgeschichte sein. In der Vergangenheit war es sogar der operativ profitablere Part. Aber es zeigt sich eine gewisse Zyklizität in diesem Bereich. Deutlich besser und stabiler läuft es im E-Commerce und dem digitalen Zahlungsdienstleister. Nur eben nicht profitabel.

Trotzdem: Sollte der südostasiatische Konzern bei E-Commerce und digitalen Zahlungsdienstleistungen so stark weiterwachsen, ist das mittel- bis langfristig voraussichtlich ausreichend. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung zudem auf 43,3 Mrd. US-Dollar, was ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 4 impliziert. Für mich ist das eher preiswert im Hinblick auf die ganzheitliche Ausrichtung des Konzerns. Wachstum gibt es jedenfalls an den entscheidenden Stellen.

Der Artikel Sea Limited erneut 14 % im Minus: 1 Schritt in die falsche Richtung, 2 in die richtige! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Sea Limited.

