Sea Limited-Aktie: Setzt Sturzflug sich fort!

Seit Anfang August erlebt die Aktie von Sea einen starken Abwärtstrend. Innerhalb der vergangenen zweieinhalb Wochen hat der Wert des asiatischen Internetgiganten um geschätzte 40 Prozent abgenommen, was nicht nur ein neues Jahrestief, sondern auch das niedrigste Niveau in den letzten drei Jahren bedeutet. Was sind die Gründe für diesen drastischen Kursrückgang bei Sea?

Enttäuschung breitet sich aus

Die jüngsten Quartalszahlen sind recht enttäuschend. Obwohl es Sea gelungen ist, seinen Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 um etwa fünf Prozent auf ungefähr 3,1 Milliarden US-Dollar zu steigern und den dritten Gewinn in Folge zu erzielen, zeigt eine nähere Untersuchung der Bereichsergebnisse und anderer Unternehmenskennzahlen ein tristes Bild.

Insbesondere hat der Umsatz im entscheidenden Segment Digital...