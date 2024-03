Sea Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie von Sea wurde in den vergangenen Monaten in Bezug auf verschiedene Faktoren analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was in einer insgesamt schlechten Bewertung resultiert.

Der Relative Strength-Index ergab einen Wert von 18,29 für RSI7 und 18,17 für RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Die charttechnische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergab einen Wert von 46,44 USD, was einen deutlichen Anstieg des letzten Schlusskurses von 58,02 USD zeigt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 43,41 USD auf eine positive Entwicklung hin.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung abgegeben, wobei 3 Analysten die Aktie als gut und 1 als neutral bewerten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70 USD, was einer positiven Entwicklung von 20,65 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die Sea-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, Relative Strength-Index, technischer Analyse und Analysteneinschätzungen.