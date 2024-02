Sea Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analysten schätzen die Sea-Aktie langfristig als "Gut" ein. Insgesamt liegen 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Im vergangenen Monat wurden keine Updates veröffentlicht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 91,33 USD, was einer potenziellen Performance von 107,62 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Sea in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,73 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 37,07 Punkten. Insgesamt erhält das Sea-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 48,6 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 43,99 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 39,06 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sea auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.