Sea Aktie: Das liegt auf Eis

Das Internet beeinflusst die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Sea wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Insgesamt wird das Stimmungsbild somit als "schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sea insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "gut" ist. Es gab 4 positive und 1 neutrale Meinung. Anhand der durchschnittlichen Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 109,91 Prozent, was zu einer "gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sea liegt bei 6,76, was einer "guten" Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 35,46, was zu einer "neutralen" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "gutes" Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sea-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (43,51 USD) weicht um -11,64 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage hingegen ergibt eine "gute" Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Sea-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "neutrales" Rating.