Sea Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung unter Anlegern zu Sea ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 50,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,02 USD deutlich darunter liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -16,18 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 38,08 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 42,02 USD liegt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein neutrales Rating für Sea.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Sea weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt sich in einer mittleren Aktivität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung wider, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Sea auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment und Buzz insgesamt mit einem neutralen Rating versehen.