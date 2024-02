Sea Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Sea-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 47,77 USD lag und der aktuelle Kurs bei 45,02 USD liegt, was einer Abweichung von -5,76 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Gut"-Bewertung, da dieser bei 39,66 USD liegt, was einer Abweichung von +13,51 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 16,99 überverkauft ist. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird die Sea-Aktie mit einem Wert von 26 als überverkauft betrachtet, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Einschätzungen der Analysten für die Sea-Aktie ergeben insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 4 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,5 USD, was einer Entwicklung um 74,37 Prozent entsprechen würde.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen keine klare Richtung in der Kommunikation, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung für die Sea-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.