Sea Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Sea zeigen sich interessante Ausprägungen, insbesondere in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sea insgesamt 5 Analystenbewertungen, von denen 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist folglich "Gut". Zwar liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 140,92 Prozent. Somit erhält Sea eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sea. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich Sea auf Basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewerten lässt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Sea auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-, "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung versehen.