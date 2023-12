Sea Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Aktie von Sea wurde in den letzten beiden Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sea derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 55,62 USD, während der Aktienkurs bei 40 USD um -28,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 40,17 USD zeigt eine Abweichung von -0,42 Prozent, was den Wert als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sea zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 23,11, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und weist auf eine neutral bewertete Situation hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt schätzen Analysten die Aktie von Sea auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 91,33 USD, was einer Erwartung von 128,33 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

In Zusammenfassung lässt die Anleger-Stimmung und die technische Analyse der Sea auf eine eher negative Bewertung schließen, während die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis positiver ausfällt.