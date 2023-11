Sea Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 4 Mal die Einschätzung "Gut" und 1 Mal die Einschätzung "Neutral" für Sea abgegeben. Das langfristige Rating des Titels von institutioneller Seite aus ist daher "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Sea-Aktie beträgt 36,74 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 148,59 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 91,33 USD festgelegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sea-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (60,82) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sea.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Sea in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung und einem "Schlecht"-Rating führt. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über Sea verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sea-Aktie von 36,74 USD sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (58,4 USD) als auch dem der letzten 50 Handelstage (41,77 USD) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Sea-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Sea-Aktie, wobei institutionelle Analysten das langfristige Potenzial positiv einschätzen, während die technische Analyse und die Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ausfallen.